日銀總裁人選挺貨幣寬鬆拚經濟 稱通膨只是暫時

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本中央銀行日本銀行下一任總裁被提名人植田和男今天告訴國會，日銀長期以來的貨幣寬鬆政策是「適當的」。這暗示他4月上任後不會突然改變日銀政策立場。

法新社報導，日銀在現任總裁黑田東彥的領導下，推出一系列超寬鬆貨幣政策，從負利率到大量購買政府債券，以提振低迷的日本經濟。

然而，美國聯邦準備理事會（Fed）和其他國家央行為了應付飆升的通貨膨脹，紛紛採取積極的升息行動，使得日銀面臨加入行列的壓力。但在過去一年，日本央行仍堅持採取既有寬鬆的貨幣政策。

身為經濟學教授的植田和男告訴日本國會，他認為「繼續實施貨幣寬鬆政策是適當的」。他並警告說，金融市場和全球經濟仍存在高度不確定性。

這是植田獲得日本首相岸田文雄提名擔任日銀新總裁後，首次的公開談話。他表示：「有必要讓貨幣政策保持寬鬆，以支持經濟，同時創造一個企業可以提高工資的環境。」

然而今天發布的數據顯示，日本1月消費者物價指數（CPI）勁揚4.2%，創下1981年9月以來最大漲幅，且是日銀目標通膨率2%的2倍多。

日本物價攀漲，部分歸咎於能源帳單變貴。由於聯準會緊縮貨幣政策，與日銀寬鬆政策形成對比，導致日元兌美元匯率走低，使得日本購買外國貨品成本更高。

不過，正由於日本物價上漲不是由市場需求或工資穩定上升所驅動，使得日銀認為上漲是暫時的，因此沒有理由放棄貨幣寬鬆政策。

植田和男表示：「這些推高成本的因素，在未來很可能減弱。消費者物價漲幅很可能會在下個財政年度中期降到2%以下。」他指的下個財年是從今年4月到明年3月底。

植田今天雖然沒有給出貨幣政策可能有任何調整的時間表，但他說如果可預期會出現通膨率停留在2%的條件，那麼日銀將朝向貨幣政策「正常化邁出一步」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120224