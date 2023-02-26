喀麥隆馬拉松賽3起連環爆炸 18人受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀麥隆布埃亞25日綜合外電報導）非洲國家喀麥隆的官員表示，境內分離主義動亂的英語地區，今天一場馬拉松賽起跑時發生3起爆炸，造成18人受傷。

法新社報導，事件發生在西南地區城鎮布埃亞（Buea）一場名為「為希望而跑」（Race of Hope）的年度馬拉松賽。布埃亞位在經濟首都杜阿拉（Douala）以西70公里處。

喀麥隆體育部長康比 （Narcisse Mouelle Kombi）告訴法新社說：「有18人受傷，包括1名選手和17名觀賽群眾。」

地區首長比賴（Bernard Okalia Bilai） 說：「有3起爆炸發生，試圖擾亂秩序…這些爆炸對比賽沒有影響。」

自稱為「亞巴佐尼亞防衛軍」（Ambazonian Defence Forces）的喀麥隆英語區主要武裝團體，在通訊軟體WhatsApp上傳影音宣稱襲擊案是他們所為，目標是針對馬拉松賽中負責跑者維安的軍人。

喀麥隆西北和西南部主講英語的地區數十年直指遭法語主流人士歧視、心生不滿，分離主義人士因而於2017年宣布獨立，此後當地一直處於衝突動亂中。

根據智庫「國際危機組織」（International Crisis）資料，曾為法國殖民地的喀麥隆，境內衝突已造成6000多人喪生，並迫使100多萬人逃離家園。

聯合國表示，衝突雙方都對平民百姓犯下罪行。

法新社所見官方文件顯示，有超過450名選手參加了這場「為希望而跑」馬拉松賽。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120226