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日本鐵道上演犬鹿大戰 電車被迫停車30分鐘[影]

2023/2/26 14:07（2/26 14:17 更新）
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影片來源：ANNnewsCH

（中央社東京26日綜合外電報導）日本一列行駛中的電車日前被迫臨時停車，原因是一群狗跟一隻公鹿闖入軌道區上演「犬鹿大戰」，最後公鹿看似受傷跑離、狗群緊追而去，讓電車在停車約30分鐘後復駛。

日本朝日電視台2月23日報導，這列受阻電車在靜岡縣熱海市的JR伊東線伊豆多賀站附近臨時停車，司機員透過廣播表示「在恢復行駛前請大家稍待片刻」，原因是電車前方的軌道區，可以看到有幾隻狗跟一頭擁有雄偉鹿角的公鹿。

報導說，從電車還在前一個車站時就已接獲通報。拍攝影片的乘客說，從前一站上車時列車雖有行駛，但馬上就聽到廣播說，「因為有狗跟鹿在軌道區，列車將有所延誤」。

在電車上靜靜關注事態發展的乘客們看見公鹿跑離軌道區、狗群在後方緊追時，發出一片驚呼聲。

拍攝影片的乘客說，狗群跟公鹿看起來不像在玩耍，應該是公鹿被欺負了，感覺公鹿的腳好像有受傷，「大家看到公鹿不太能跑後都覺得很可憐」。

受到「犬鹿大戰」影響，這列電車在臨時停車約30分後復駛。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120226

#日本
#犬鹿大戰
#JR伊東線伊豆多賀站
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