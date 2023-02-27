印尼中資工廠暴動 學者：恐成2024年大選隱憂

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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）中國江蘇德隆鎳業公司印尼廠1月發生暴動，導致兩人死亡，學者近日發表文章表示，印尼政客明年大選前可能藉由類似事件操弄反華情緒等政治議題，對此表示擔憂。

國立政治大學創新國際學院副教授、新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）副研究員迪希（Deasy Simandjuntak）及政大博士生林家松（Aswin Lin）25日發表文章，做出上述表示。

文章所指的暴力事件是中國江蘇德龍鎳業公司位於蘇拉威西島（Sulawesi）莫羅瓦利縣（Morowali）的一座鎳礦工廠1月14日爆發的衝突，這起事件造成兩人死亡，起因是員工要求提高薪資與提升安全條件，當時有多輛汽車及近百間員工宿舍遭破壞、燒毀，有71人一度被警方拘留。

迪希和林家松在文中表示，這起事件凸顯政府監督工作條件的重要性。當暴力事件發生時，會加劇社會對中國在印尼投資的負面情緒，隨著2024年大選接近，這類事件可能會被那些急於煽動反華情緒，以謀取政治利益的人所利用。

印尼2019年大選期間，總統候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）對政府允許大量中國工人湧入印尼表示遺憾。文章表示，這是一種危險的選舉策略，因為選民可能將大量中國工人湧入和印尼華人在經濟上的主導地位混為一談。

這篇文章引用一項調查表示，有超過50%的印尼人認為印尼華人「可能仍然忠於中國」，這顯示印尼社會對華人的刻板印象仍然根深柢固。

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迪希和林家松在文中表示，總統佐科威（Joko Widodo）的親中政策在2019年的大選中引發反對派的批評，這種戰術可能也會用來對付類似佐科威政策的2024年總統候選人，批評者可能忽視煽動民眾情緒以支持他們陣營候選人可能帶來的風險。

文中總結，直至2024年大選，一些政客及其支持者可能會利用反華情緒獲得選票，印尼政府有責任防範與中資公司有關的暴力衝突及其影響，因為類似事件可能加劇反華情緒。（編輯：郭中翰）1120227