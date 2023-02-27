澳洲將全面檢討網路安全法規 設新部門協調合作

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲今天表示，政府規劃全面檢討國內網路安全規範，另成立一個新部門，監督政府在網路安全方面的投資，並在遭遇駭客攻擊時幫忙協調因應作為。

路透社報導，澳洲遭遇的網路攻擊自去年底開始增多，據報至少有8家企業受害，包括醫療保險公司Medibank和新加坡電信公司（Singapore Telecommunications Ltd）旗下的澳星通訊公司（Optus）。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與業界領袖和專家開會時說，現行網路安全規範、政府政策和法規「根本達不到我們所需要的等級」。

艾班尼斯說：「事情變化真的很迅速。這種威脅演變得很快，澳洲太多年來一直沒跟上。」

澳洲政府將設立一個網路安全協調機構，由內政部轄下全國辦公室支援，負責確保政府部會能在網路安全事件發生時通力合作。

這個網路安全機構也將監督政府在網路安全方面的投資策略，並在駭客攻擊時協助引領因應作為。

澳洲政府已發布一份關於網路安全新策略的討論文件，正尋求關於企業應如何與政府合作改善網路安全的意見。新的策略預定於明年實施。

內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）說，雖然政府和私人企業都正採取重要安全措施，但前任政府推動的現行規範仍無法確保網路安全事件發生時能順利協調合作。

歐尼爾接受澳洲廣播公司電台（ABC Radio）訪問時說：「那些法律一點用都沒有，真的發生網路安全事件時，根本派不上用場。目前那些法規已不適用，我真的覺得需要改革。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120227