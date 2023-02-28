中澳關係和緩 澳旅遊局長訪中招手遊客

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（中央社記者李雅雯台北28日電）澳洲旅遊局長哈里森（Phillipa Harrison）今天到訪中國，預計走訪廣州、北京、上海等3座城市，推廣澳洲觀光，招手中國遊客赴澳；中澳緊張關係趨緩，雙方經貿關係漸向好。

官媒環球時報28日報導指出，澳洲旅遊局長暨行政總裁哈里森將於2月28日到3月3日到訪中國，預計走訪廣州、北京、上海等3座城市。

哈里森表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，中國是澳洲入境遊客人次、消費總額排名第一的重要客源國，中國遊客回歸將對澳洲旅遊業恢復及經濟發展有積極、重要意義。

她說，澳洲在2019年接待了144萬人次中國遊客，中國遊客占澳洲所有國際入境遊客15%，在澳洲總消費額達人民幣580億元（約新台幣2610億元）。哈里森希望，透過旅行等文旅交流，可以加深中國和澳洲間的理解與尊重。

「中國遊客的回歸極大提振了澳洲旅遊業復甦信心，眾多當地旅遊供應商都表達對中國遊客的期盼」，哈里森說，過去幾週已有大批赴澳遊玩中國遊客，為迎接第一批抵澳的中國旅客，墨爾本機場、雪梨機場準備了歡迎儀式。

中國商務部長王文濤甫於2月初與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）召開視訊會議，這是兩國3年來首場貿易部長會議。中國商務部9日宣布，將邀請法瑞爾在合適時間訪中，法瑞爾已經接受邀請。

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中澳緊張關係緩和，觀察者網日前報導提到，2017年中旬開始，澳洲政府由於「響應美國炒作中國威脅論」等，中、澳關係和經貿往來驟降到冰點。去年5月，澳洲政府選後由工黨執政，雙方關係始有改善。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在1月14日表示，中澳關係自2022年底以來朝著積極方向發展，中國是澳洲主要貿易夥伴，不受阻礙地發展雙邊貿易，符合兩國利益。（編輯：張淑伶）1120228