韓國入境報關電子化 無申報物品者7月起免填單

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國推動入境報關電子化，除將增設可利用手機申報、繳交關稅及退稅的系統，未攜帶須申報物品旅客自7月起也不必填寫紙本或電子申報表。為增進半導體、生技產品出口，將新設「複合物流保稅倉」大幅簡化出口流程。

韓國關稅廳今天發表數位關稅規定創新方案，為活化觀光、減少旅客不便，決定自7月起免除未攜帶須申報物品旅客填寫入境申報單的要求；須申報旅客則依現行規定透過手機app或填寫紙本申報單即可。

據關稅廳統計，2019年入境韓國的4356萬人次中，高達98.8%旅客不須申報，其中1655萬人次的外籍旅客中不須申報者占比則達99.9%，實際須申報旅客占比極低。

因應海外直接購買需求增加，關稅廳自5月起也將引進手機關稅繳納系統，據統計，韓國當地2021年申報海外直購相關關稅件數較2020年成長7.3%，達到280萬件，但繳納關稅的繁複手續引起不少民怨。

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新系統上路後，在韓國直接購買海外商品時，可透過關稅廳發送的通知簡訊完成身分認證並繳納關稅；退貨時產生的退稅則預計從3月中開始就能透過韓國關稅廳手機app申請。

此外，針對半導體、生技產品出口支援的「複合物流保稅倉」將把現行8道出口程序簡化成2道程序，透過連結業者庫存管理系統及關稅系統，推動保稅貨物出庫程序自動化，希望藉此推動出口及數位物流發展，吸引半導體業者將生產基地移回韓國。（編輯：黃自強）1120302