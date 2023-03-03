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報告：2035全球半數人過重肥胖 兒童、窮國最嚴重

2023/3/3 15:11
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）世界肥胖聯盟今天公布最新報告指出，如果不採取特別行動，預計2035年全球將有超過半數人口過重或肥胖，尤以兒童及低收入國家的肥胖率竄升最快。

路透社報導，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）今天公布「2023年世界肥胖地圖」，預測未來12年內，全球將有51%人口、超過40億人肥胖或過重。

這份報告也發現，未來幾年預估肥胖人數增加最多的國家，幾乎全都落在亞洲和非洲的低收入或中等收入國家。

據統計，2020年全球約有26億人屬於肥胖或過重，占世界人口38%。

世界肥胖聯盟主席鮑爾（Louise Baur）形容這些數據是「明確的警告」，認為政策制定者需立即採取行動，以防情況持續惡化。

她在聲明中表示：「看到兒童及青少年肥胖率竄升速度居冠，令人格外憂心…世界各國政府和政策制定者應盡其所能，避免將健康、社會與經濟成本轉嫁到年輕一代身上。」

報告指出，到了2035年，兒童肥胖人數可能比2020年多出1倍以上，男孩肥胖人數約2.08億人、女孩約1.75億人。

世界肥胖聯盟表示，過重衍生的健康問題會讓社會付出巨大代價，到了2035年，每年花費將突破4兆美元，占全球GDP的3%。

然而，報告作者群指出，他們並不是在責怪個人，而是呼籲各界關注與肥胖議題相關的社會、環境與生物因素。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120303

#世界肥胖聯盟
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