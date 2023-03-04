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馬來西亞洪災已釀4死 逾4萬人撤離家園

2023/3/4 18:42
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（中央社馬來西亞永平4日綜合外電報導）馬來西亞官員表示，連日「不尋常」暴雨造成大馬多州洪水肆虐，至今已釀成至少4人死亡、近4萬1000人被迫撤離家園。

法新社報導，根據馬來西亞媒體發布及社群媒體上分享的災區畫面，道路遭洪水淹沒，車輛滅頂，住宅泡水，整排店鋪關閉。災情主要出現在大馬南部靠近新加坡的柔佛州（Johor）。

不過，由於雨勢依舊未見緩和，妨礙了救濟行動。

馬來西亞警方表示，1日至今至少已有4人死於洪災，包括一名男子隨他的車被洪水沖走，以及一對年長夫妻溺斃。

在6個州共有近4萬1000名居民已經疏散到學校和社區中心，大多是在柔佛州。疏散地點提供食物、飲水與衣物。

警方指出，最近一起死亡案例，是一名68歲女性離開位於柔佛州昔加末市（Segamat）的疏散中心後，在淹水的自宅附近溺斃。

而在柔佛州的永平市，法新社記者見到一家人在自宅外及膝的黃濁積水中涉水前行，其中孩子拿輪胎充當浮筒。

馬來西亞自然協會（Malaysian Nature Society）主席周國球（Vincent Chow）告訴法新社，這是1969年以來柔佛州所遭遇最嚴重洪患。「人們迫切需要食物與藥品，唯一能提供食物與衣物的方式是空運。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120304

#馬來西亞
#法新社
#柔佛州
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