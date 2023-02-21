更多編輯台推薦新聞：
中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG
生活

中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》俄軍全面入侵週年前拜登突訪基輔 美增援烏克蘭逾150億
首頁 / 國際

巴西聖保羅州沿海暴雨 至少36死、40人失蹤[影]

2023/2/21 07:18（2/21 07:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
周末襲擊巴西聖保羅州北海岸的暴雨造成至少36人死亡，40人失蹤。圖為聖塞巴斯強市暴雨後出現土石流。（路透社）
周末襲擊巴西聖保羅州北海岸的暴雨造成至少36人死亡，40人失蹤。圖為聖塞巴斯強市暴雨後出現土石流。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）根據巴西聖保羅州民防廳和各地市政府，周末襲擊聖保羅州北海岸的暴雨造成至少36人死亡，40人失蹤。

聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）今天表示，暴雨造成洪水、土石流、房屋遭掩埋，影響供水並導致高速公路和道路被封鎖，居民孤立無援，至少228人無家可歸，338人從海岸撤離。

聖保羅州民防廳長白瑞拉表示，在接下來的幾個小時內，死亡人數將增加很多。

福瑞塔斯指出，雨勢強烈，以至連接里約熱內盧和聖多斯（Rio-Santos）的高速公路部分路段被沖毀。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天稍早搭乘直升機視察受災地區，呼籲三級政府聯合行動，以應對聖保羅北海岸暴雨造成的災害，同時在安全地點為當地遭受風暴傷害的家庭建造房屋。

聖保羅州政府已頒布聖塞巴斯強（São Sebastião）、卡拉瓜塔杜巴（Caraguatatuba）、烏巴杜巴（Ubatuba）、美麗島（Ilhabela）和貝爾蒂奧加（Bertioga）等沿海城市進入公共災難狀態。

根據民防廳，這些城市在過去24小時內的降雨量高於整個月的預期。聖塞巴斯強受影響最大，尤其是在巴拉多薩希海灘（Barra do Sahy），至少50棟房屋被土石流掩埋，救援隊難以到達現場，瓦礫堆下仍有人。

福瑞塔斯表示，除了100名消防隊員外，陸軍也出動部隊和兩架飛機加入搜救行動和修復道路。（編輯：韋樞）1120221

#聖保羅
#暴雨洪水
#土石流
延伸閱讀
全球面對氣候變遷最脆弱地區 中國包辦前9名熱帶風暴來襲 紐西蘭史上第3次進入全國緊急狀態菲律賓1月至少3暴風雨來襲 造成27死11傷
福瑞塔斯
巴西東南沿海地區暴雨成災 至少19人喪命
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族