全球面對氣候變遷最脆弱地區 中國包辦前九名

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）根據最新公布數據，氣候變遷引發極端氣候的情況與日俱增，在全世界面對氣候變遷最脆弱的地區當中，中國和美國的主要工業與經濟重鎮赫然在列。前十名當中，中國占據第1到9名。

法新社報導，這些最新發現顯示政府間迫切需要攜手合作，加速脫碳（decarbonization）及防洪等措施，同時彰顯氣候變遷造成的經濟損失恐相當嚴重，且影響範圍極廣。

根據「交叉依存計畫」（The Cross Dependency Initiative，XDI）發布的排名，前十大最脆弱地區有9處位於中國，中國經濟重鎮江蘇省與山東省分居第一、二名。

除了中國之外，美國擁有最多對氣候變遷脆弱地區，其中佛羅里達州在全球排名第10，是美國最脆弱的州，其次是加州與德州。

前100名最脆弱地區榜單中，合計有超過半數是中國、印度和美國的省或州。

XDI的科學與創新部門主管馬倫（Karl Mallon）說：「我們從中國、美國和印度這類國家收到非常強烈的訊號，可以看到基本上那些地方是全球經濟的引擎室，建有許多基礎設施」。

分析發現，內陸和沿海的洪災對實體基礎建設構成最大威脅。報告同時分析極端高溫、森林大火、土壤運動，以及極端強風和凍融帶來的危害。

這項分析範圍涵蓋全球2600個地區，以「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）列出的「悲觀」情景，也就是本世紀結束前氣溫將升高攝氏3度為基礎進行評估。

研究學者表示，這是同類型中涵蓋範圍最廣的研究，希望能替未來的氣候與經濟政策提供資訊。

這份研究也可讓公司借鏡，評估脆弱地區暴露於氣候變遷恐帶來的金融風險，進而影響投資決定。

馬倫說：「想要在這些省和州設廠、建立供應鏈的人必須三思」。

他表示：「最好的情況是這些地方會被風險定價，最糟情況則是或許會出現資本外流，因為投資人想要找到更安全的避風港」。

其他列入前100名脆弱地區榜單的經濟重鎮還包括北京、布宜諾斯艾利斯、胡志明市、雅加達、孟買、聖保羅和台灣（94名）。

澳洲、比利時、加拿大、德國和義大利也有省或州上榜。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120220