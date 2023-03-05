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強化對烏軍援 萊茵金屬計劃在烏克蘭打造戰車工廠

2023/3/5 01:30
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（中央社法蘭克福4日綜合外電報導）德國「萊因郵報」今天引述萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格說法報導，該公司計劃在烏克蘭打造一座戰車工廠，目前正與烏國政府進行相關談判。

路透社報導，萊茵金屬公司（Rheinmetall）專門製造彈藥、各種軍事裝備，以及德國同意派往烏克蘭的豹式戰車，這款戰車是與德國軍火商克勞斯瑪斐魏格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）共同生產。

派培格（Armin Papperger）告訴萊因郵報（Rheinische Post），「可投入約2億歐元資金，在烏克蘭設立萊茵金屬工廠，預計每年最多可產生400輛黑豹（Panther）戰車。」黑豹戰車是該公司旗下最新款主力戰車。

他還透露，「與烏克蘭政府的談判前景看好，我希望在接下來的2個月內做出正式決定。」

儘管西方盟國正向烏克蘭運送大量武器，但烏國目前仍沒有足夠裝備可以收復所有領土。

派培格認為，烏克蘭需要600輛至800輛戰車，為達到上述目標，必須迅速開始打造新戰車。（譯者：施施）1120305

#派培格
#烏克蘭
#萊因郵報
派培格
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