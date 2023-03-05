更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好
生活

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...
生活

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投郡大林道接駁車翻落山谷 駕駛不治7乘客受傷
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

特斯拉Model Y座椅螺栓疑未鎖緊 美國召回3470輛

2023/3/5 17:46（3/5 17:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電動車大廠特斯拉將在美國召回3470輛＝Model Y汽車，因座椅螺栓可能未鎖緊。（圖取自特斯拉網頁tesla.com）
電動車大廠特斯拉將在美國召回3470輛＝Model Y汽車，因座椅螺栓可能未鎖緊。（圖取自特斯拉網頁tesla.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據一份今天公布的文件，電動車大廠特斯拉（Tesla）說，將在美國召回3470輛2022到2023年的Model Y汽車，因為固定第2排座椅靠背框架的螺栓可能沒有牢固鎖緊。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）說，汽車座椅框架螺栓鬆動可能會降低安全帶系統的效用，增加碰撞事故時的傷害風險。

特斯拉公司告訴公路交通安全管理局，自從去年12月以來，公司發現有5起可能與這些情況有關的保固索賠。特斯拉說，據公司所悉，並無任何可能與召回問題有關的傷害或死亡事件。

特斯拉將檢查召回車輛第2排駕駛側和乘客側座椅靠背框架固定在下層座椅框架上的螺栓，如果需要的話，將其依規定鎖緊。

特斯拉說，公司的一家供應商已在去年12月實施改進的流程控制，並加強訓練和監督，確保螺栓依規定鎖好。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120305

#特斯拉
#Model Y
#美國
延伸閱讀
全自駕功能安全疑慮 特斯拉召回美國逾36萬輛車台灣特斯拉降價 Model Y系列最多便宜22萬美待報廢特斯拉自燃起火 泡水1萬7000公升才撲滅
特斯拉
特斯拉將棄用稀土 中國專家：10年內無更好原料擺脫依賴中國？ 特斯拉將提煉鋰礦不用稀土
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陽明交大團隊開發新電解液 耐高溫提升鋰電池安全