特斯拉Model Y座椅螺栓疑未鎖緊 美國召回3470輛
2023/3/5 17:46（3/5 17:59 更新）
電動車大廠特斯拉將在美國召回3470輛＝Model Y汽車，因座椅螺栓可能未鎖緊。（圖取自特斯拉網頁tesla.com）
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據一份今天公布的文件，電動車大廠特斯拉（Tesla）說，將在美國召回3470輛2022到2023年的Model Y汽車，因為固定第2排座椅靠背框架的螺栓可能沒有牢固鎖緊。
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）說，汽車座椅框架螺栓鬆動可能會降低安全帶系統的效用，增加碰撞事故時的傷害風險。
特斯拉公司告訴公路交通安全管理局，自從去年12月以來，公司發現有5起可能與這些情況有關的保固索賠。特斯拉說，據公司所悉，並無任何可能與召回問題有關的傷害或死亡事件。
特斯拉將檢查召回車輛第2排駕駛側和乘客側座椅靠背框架固定在下層座椅框架上的螺栓，如果需要的話，將其依規定鎖緊。
特斯拉說，公司的一家供應商已在去年12月實施改進的流程控制，並加強訓練和監督，確保螺栓依規定鎖好。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120305
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