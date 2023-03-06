印度人均所得8年翻倍 分配不均仍為挑戰

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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度莫迪政府自2014年執政迄今，全國人均所得幾乎翻倍，目前估計為17萬2000盧比（約為新台幣6萬4050元）。但經濟學家指出，由於財富分配未必平均，因此不代表印度人人受惠。

印度國家統計局（NSO）最近公布國民所得估計數字，稱2022-2023年印度人均所得（per capita income）可達17萬2000盧比，較2014年-2015年的8萬6647盧比，成長98.5%；但若納入通貨膨脹因素，人均所得成長值則為35%。

若和2021-2022年的14萬8524盧比相比，印度人均所得成長值約為15.8%，顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，民眾收入有改善。

由總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府於2014年上任，推行諸多扶貧措施，包括弱勢民眾銀行開戶計畫、中小企業貸款計畫、貧民供糧計畫以及數位化治理等，許多貧民受惠。

但印度新聞信託社（PTI）也引述印度經濟學家高許（Jayati Ghosh）報導，人均所得數字的成長過度集中在印度10%的人口之中，意味著中低階層民眾的收入未必增加。

根據印度樂施會（Oxfam India）今年1月發布的「富者生存：印度故事」（Survival of the Richest: The India Story）報告，印度金字塔頂端5%的富豪掌握印度逾60%的財富，而底層50%人口只擁有全國大約3%的財富。

報告說，2012年至2021年這段期間，印度產生的財富有40%流向了1%的富裕族群，只有3%流向底層的50%民眾。（編輯：高照芬）1120306