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北約：烏東巴赫姆特未來數日恐陷落俄軍之手

2023/3/8 23:49
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（中央社斯德哥爾摩8日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天警告，烏克蘭東部受到戰火嚴重破壞的城市巴赫姆特（Bakhmut）經數月激戰後，未來數日恐陷落俄軍手中。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在瑞典斯德哥爾摩出席歐洲聯盟（EU）國防部長會議的空檔告訴記者：「我們眼看俄羅斯出動了更多部隊和更多武力，也發現俄軍企圖以數量來彌補質量的不足」。

「他們死傷慘重，但另一方面，我們無法排除巴赫姆特在未來數天最終陷落的可能性。」

北約支持烏克蘭，史托騰柏格堅稱：「一樣重要的是必須強調，陷落並不必然代表戰事已屆臨轉捩點」。

他說：「這只凸顯，我們不應低估俄羅斯，我們必須繼續提供烏克蘭支持。」

俄羅斯瓦格納（Wagner）傭兵組織今天宣稱，已攻占巴赫姆特東區。俄、烏兩軍在這座工業城市已激戰多月。

在史托騰柏格作此宣布之前，烏克蘭總統澤倫斯基曾警告，巴赫姆特若是陷落，俄軍將取得進一步深入進攻烏克蘭的「通途大道」。

歐盟各國國防部長正集會商討增加國防生產並將彈藥緊急運交烏克蘭的計畫，因為烏克蘭每天都消耗數千發砲彈。

史托騰柏格說：「現在這已經成了消耗戰，也就是後勤戰。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120308

#史托騰柏格
#巴赫姆特
#俄軍
史托騰柏格
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巴赫姆特
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