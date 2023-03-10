馬來西亞前首相慕尤丁涉貪遭訴 喊冤政治迫害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社吉隆坡10日綜合外電報導）馬來西亞前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天因濫用權力、收受賄賂和洗錢等罪嫌遭到起訴，這些控罪和他任內涉嫌濫用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）經濟復甦基金有關。

法新社報導，慕尤丁在2020年至2021年期間擔任首相17個月，當時正值馬來西亞對抗COVID-19疫情高峰期。慕尤丁現在領導反對派聯盟，抗衡馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）政府。

慕尤丁是繼前領導人納吉（Najib Razak）之後第2位被指控貪腐的前首相；納吉因捲入主權財富基金一馬發展公司（1MDB）金融醜聞而被判處12年徒刑，目前正在服刑中。

現年75歲的慕尤丁被控4項濫權罪，利用他領導的政黨馬來西亞土著團結黨（Bersatu）收受總計2億3250萬元馬幣（約5140萬美元）賄賂。

這些賄賂據信來自那些獲選參與COVID-19經濟復甦基金選擇性招標計畫的承包商。

每項指控一經定罪，最高可處20年徒刑。

根據起訴書，慕尤丁還被控2項洗錢罪，涉嫌將1億9500馬幣存入馬來西亞土著團結黨帳戶。

每項指控一經定罪，最高可處15年徒刑。

檢察官說，預計在13日以第3項洗錢罪起訴慕尤丁。

慕尤丁今天在法庭上否認檢方所有的控罪，並要求審判。

他已獲法官批准保釋，但須交出護照。

慕尤丁在聲明中堅稱：「在我擔任首相期間，沒有任何一分人民的錢進入我自己的口袋。」

慕尤丁昨天遭到馬來西亞反貪汙委員會（MACC）審訊並在稍後被捕，檢方今天正式起訴他。

慕尤丁否認有任何不當行為，並指控安華的執政聯盟在7月州選舉之前進行政治迫害，敗壞他和所屬政黨的聲譽。

安華否認對司法程序有任何干涉。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120310