矽谷銀行關閉 在聯邦控管下所有分行13日重啟營運

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（中央社紐約10日綜合外電報導）矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）困境引發業界恐慌，美國當局為了保護存款人，今天關閉這家銀行，並將於13日在聯邦管控下重啟分行營運。

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法新社報導，美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）今天表示，加州金融保護和創新部（California Department of Financial Protection and Innovation）關閉總部位於加州的矽谷銀行，並委派FDIC為銀行存款接收者。

矽谷銀行17家分行13日將在聖克拉拉存款保險國家銀行（Deposit Insurance National Bank of Santa Clara，DINB）管控下全數重啟營運。DINB是美國聯邦存款保險公司新成立的實體，讓客戶能使用聯邦保險基金。（譯者：徐睿承）1120311