更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 國際

矽谷銀行關閉 在聯邦控管下所有分行13日重啟營運

2023/3/11 04:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）困境引發業界恐慌，美國當局為了保護存款人，今天關閉這家銀行，並將於13日在聯邦管控下重啟分行營運。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法新社報導，美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）今天表示，加州金融保護和創新部（California Department of Financial Protection and Innovation）關閉總部位於加州的矽谷銀行，並委派FDIC為銀行存款接收者。

矽谷銀行17家分行13日將在聖克拉拉存款保險國家銀行（Deposit Insurance National Bank of Santa Clara，DINB）管控下全數重啟營運。DINB是美國聯邦存款保險公司新成立的實體，讓客戶能使用聯邦保險基金。（譯者：徐睿承）1120311

#矽谷銀行
#SVB
#美國聯邦存款保險公司
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族