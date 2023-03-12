土耳其海岸防衛隊：5名移民不幸溺斃愛琴海

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（中央社伊斯坦堡11日綜合外電報導）土耳其海岸防衛隊表示，今天有5名乘坐橡皮艇、顯欲前往希臘的非法移民，在土國西南部附近的愛琴海水域不幸溺斃。

海防隊透過聲明宣布，「共有11名非法移民（包括10名成人與1名兒童）獲救…並發現5名非法移民的遺體。」

法新社引述土國海防隊說法報導，這起悲劇發生在今天早上，地點則在土耳其愛丁省（Aydin）迪迪姆（Didim）附近水域。

海防隊發布的影片可見，一艘灰色充氣橡皮艇上的移民，在波濤洶湧的海面上向海防隊揮手。

希臘海岸防衛隊則說，船上有5名倖存移民成功抵達距離土耳其海岸10公里的希臘法爾馬科尼西島（Farmakonisi）。

在愛琴海上，非法移民船難事件相當常見。2月初，1名婦女和4名兒童因充氣艇沉沒，在同一個水域不幸身亡。

據國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）的統計，自2014年以來，已有2269人在地中海東部溺水身亡。（譯者：施施）1120312