更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽佐佐木朗希球速飆164公里祭8K 日本10比2擊敗捷克3連勝
首頁 / 國際

土耳其海岸防衛隊：5名移民不幸溺斃愛琴海

2023/3/12 02:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡11日綜合外電報導）土耳其海岸防衛隊表示，今天有5名乘坐橡皮艇、顯欲前往希臘的非法移民，在土國西南部附近的愛琴海水域不幸溺斃。

海防隊透過聲明宣布，「共有11名非法移民（包括10名成人與1名兒童）獲救…並發現5名非法移民的遺體。」

法新社引述土國海防隊說法報導，這起悲劇發生在今天早上，地點則在土耳其愛丁省（Aydin）迪迪姆（Didim）附近水域。

海防隊發布的影片可見，一艘灰色充氣橡皮艇上的移民，在波濤洶湧的海面上向海防隊揮手。

希臘海岸防衛隊則說，船上有5名倖存移民成功抵達距離土耳其海岸10公里的希臘法爾馬科尼西島（Farmakonisi）。

在愛琴海上，非法移民船難事件相當常見。2月初，1名婦女和4名兒童因充氣艇沉沒，在同一個水域不幸身亡。

據國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）的統計，自2014年以來，已有2269人在地中海東部溺水身亡。（譯者：施施）1120312

#愛琴海
#土耳其
#海岸防衛隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族