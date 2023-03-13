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陳建仁談台美校際合作 盼範圍擴及高科技研發

2023/3/13 16:02（3/13 16:16 更新）
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行政院長陳建仁（前右）13日下午接見美國伊利諾大學系統總校長柯霖（Timothy Killeen）（左）訪問團，對訪團表達誠摯歡迎。中央社記者張皓安攝 112年3月13日
行政院長陳建仁（前右）13日下午接見美國伊利諾大學系統總校長柯霖（Timothy Killeen）（左）訪問團，對訪團表達誠摯歡迎。中央社記者張皓安攝 112年3月13日
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（中央社記者陳俊華台北13日電）行政院長陳建仁今天接見美國伊利諾大學系統總校長柯霖時說，台美高度戰略互信，期盼合作範圍從華語擴大到高科技領域，藉由雙方頂尖大學在高敏感學術領域進行密切學術交流，讓更多台灣學者參與美國高科技研發項目。

陳建仁下午在教育部長潘文忠、外交部次長李淳陪同下，接見美國伊利諾大學系統總校長柯霖（Timothy Killeen）訪問團。

陳建仁致詞時說，他代表政府、人民歡迎訪團，伊利諾大學香檳分校與清華大學是「優華語計畫」合作夥伴，期盼合作範圍從華語擴大到高科技領域，進一步提升雙方在高科技領域的產學合作與交流。

陳建仁指出，2020年12月台美共同宣布啟動「台美教育倡議」，讓台灣在美國華語文教育扮演更重要角色，提供美國學生自由、多元、民主的中文學習環境；2021年6月伊利諾大學和清大達成華語合作案，未來到台灣學中文的美國學生，也有機會在高科技領域學習交流。

陳建仁表示，台灣與美國共享自由、民主、人權普世價值，在半導體、人工智慧、電動車等高科技領域密切合作，並強化供應鏈的韌性；台美互為堅實可靠夥伴，在強化全球高科技供應鏈過程中，最關鍵是人才培育。

陳建仁說，這次伊利諾大學和清大的合作方案，包括半導體、量子、人工智慧等高敏感科技領域，樂見伊利諾大學和台灣的重要大學合作，研議建立制度化的人才培育管道，讓台灣企業能獲得所需人才，強化和美國高科技產業的供應鏈合作。

陳建仁指出，台美高度戰略互信，雙方頂尖大學在高敏感學術領域進行密切學術交流，也在高科技出口管制和美方積極合作，確保攸關國家安全的高敏感科技安全，希望透過合作讓更多台灣學者參與美國高科技研發項目。

柯霖表示，台美雙方有很多共享價值，此次訪台是要深化與台灣的連結，強化公私部門、政府機構的關係；「優華語計畫」是重點工作，在科技、教育方面也不遺餘力，讓兩個國家透過高等教育、公民社會參與，進一步擴展與台灣的連結。

柯霖說，當前各領域變遷速度呈指數型成長，雙方夥伴關係更加重要，因此要結合產官學、NGO等各界專長，台美也要進行領導人的連結與合作；這週他將拜會台大、清大、陽明交大等大學，以及鴻海、台積電等企業，盼進一步強化合作關係。（編輯：林克倫）1120313

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