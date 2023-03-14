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美前總統卡特安寧療護 拜登：已獲邀致悼詞

2023/3/14 20:25（3/14 20:41 更新）
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美國總統拜登14日透露，高齡98歲的前總統卡特（圖）已經向他提出，於卡特一別千古後致悼詞之請。（John Bazemore/Pool via 路透社）
美國總統拜登14日透露，高齡98歲的前總統卡特（圖）已經向他提出，於卡特一別千古後致悼詞之請。（John Bazemore/Pool via 路透社）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統拜登今天透露，高齡98歲的前總統卡特（Jimmy Carter）已經向他提出，於卡特一別千古後致悼詞之請。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在加州聖大非農莊（Rancho Santa Fe）募款活動中對支持者說：「他要求我致悼詞，很抱歉，我不該說。」

「我和吉米卡特相識已久，這一天終究還是到了。不過他們找到讓他比預期再撐久一點的方法，他們發現一項突破。」

拜登很可能是在講卡特跟癌症的長期抗戰。卡特2015年宣布發現癌症的4個病灶，當時癌細胞已轉移到腦部。經過治療，醫生同年12月宣布他身上已經沒有任何癌細胞。

2019年，卡特因為一系列健康問題而接受手術降低腦壓。健康惡化迫使他放棄在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）馬拉納瑟浸信會教堂（Maranatha Baptist Church）教授主日學課程長達數十年的傳統。

卡特和妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）創辦的非營利組織卡特中心（The Carter Center）上個月宣布，卡特決定開始在喬治亞州家中接受安寧療護。

卡特中心當時表示：「在多次短期住院後，美國前總統卡特今天決定在家裡與家人度過剩下的時間，並且接受安寧療護，不再接受醫療干預。他獲得家人和醫療團隊的全力支持。」

CNN上個月報導，拜登已被告知卡特健康狀況持續惡化，以及他決定接受安寧療護。拜登身為向來推崇卡特的民主黨同志，與卡特家人和親近幕僚維持密切聯繫。

拜登上一次拜訪卡特是2021年走訪平原鎮時。

美國前總統老布希（George H.W. Bush）2018年底辭世，享壽94歲。卡特後來超越老布希，成為最長壽的美國總統。他去年10月過98歲生日。

近年來，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，卡特變得較少公開露面，但他持續對世界各地民主面臨的風險發表意見，這是他長期以來的志業。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120314

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