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巴西45歲女大生遭霸凌該退休 堅持圓夢不棄讀

2023/3/15 07:54
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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西一所大學生物醫學系女新生因年齡超過40歲，日前遭到班上3名女同學網路霸凌說該退休，年齡歧視的言詞引起眾怒。她在13日重返學校表示，會堅持夢想，不放棄念大學。

今天過45歲生日的林納瑞斯（Patrícia Linares）告訴巴西媒體，念大學是她長久以來的夢想，但因現實不允許，一再將夢想延後，現在終於實現了。

林納瑞斯2月27日開始入讀聖保羅州內陸城市包魯（Bauru）的私立大學Unisagrado，3名同班女同學3月10日在推特（Twitter）上傳一支影片，嘲笑林納瑞斯已經是「40歲的大媽，應該退休而不是念大學」，成為網路熱搜話題，3名女學生具有年齡歧視的言詞引起網友公憤。

林納瑞斯說，重返學校念書的想法是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行期間產生的，她經營了近11年的一家小店被迫關門後，對未來迷茫，最後在家人支持下，決定念大學。

林納瑞斯的丈夫告訴她，如果她想唸書，家人會盡一切努力幫助她，讓她從事一項新職業，選擇生物醫學系則是受到母親以前是護士的影響。

林納瑞斯的母親當了很多年護士，所以她一直對醫護領域感興趣，但因現實壓力無法實現念大學的目標。

林納瑞斯憶起母親曾說過的話：「夢想是上帝對我們的愛，讓我們有一天能夠實現它。」正因為夢想實現不易，林納瑞斯說她「沒有放棄的選擇」。儘管網路霸凌事件鬧得沸沸揚揚，她仍在13日勇敢地重返學校。

3名網路霸凌的女學生11日告訴巴西媒體，對自己說的話感到後悔，而上傳的影片是一個「很低級的玩笑」。

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女學生年齡歧視的言詞引起網友公憤。專門從事數位法律的女律師特魯齊（Gisele Truzzi）指出，即使3名女學生道歉，但說出的話如射出的箭，永遠無法收回，所以她們在說出冒犯言語時，已構成犯罪事實。

巴西刑警警長協會主任加里納提（Raquel Gallinati）表示，3名女學生的確可能因此吃上官司，根據情節嚴重程度被控犯下傷害、誹謗和心理暴力罪。（編輯：馮昭）1120315

#林納瑞斯
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