巴西跨國交友詐騙 以男人征服女性課程試驗為名

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西聖保羅市近日發生一起跨國網路交友詐騙案件，至少4名女性報警說在一個聚會上成為2名外籍導師的「白老鼠」，而這個聚會是一門教男性如何征服女性課程的實踐課。

巴西媒體報導，該活動2月下旬在聖保羅市南區摩倫比區（Morumbi）的一所豪宅舉行，由「百萬富翁社交圈」（Millionaire Social Circle）網站的皮卡阿爾法（Mike Pickupalpha）和龐德（David Bond）推廣。

皮卡阿爾法在Youtube頻道播出他在多國使用隱藏鏡頭偷拍女性的畫面。而龐德的真名是馬佩爾（Steven Mapel），自稱是網路戀愛專家和數位內容製作人。

百萬富翁社交圈網站向不同國家外國男性提供的課程收費起價1萬2000美元（約合新台幣36萬6088元），換取征服女性諮詢和兩週的國外旅行。除巴西外，2022年2月、7月和8月分別在哥斯大黎加、哥倫比亞和菲律賓辦過類似活動；下一站8月將在泰國舉行。

根據網站，這個名為「環遊世界」（World Tour）的6國套票售價為5萬美元（約合新台幣152萬5365元），介紹巴西之旅的內容是：「快來與龐德和皮卡阿爾法一起探索，結識世界各地的巴西女性，她們以有趣、曲線和熱情而聞名。」

4名巴西女性報警指出，不知道自己會被當成外國男人征服女性課程試驗的「白老鼠」，其中2名女性是收到在交友網站Tinder認識的朋友邀請前往聚會。

巴西媒體追問皮卡阿爾法是否曾告知參加活動的女性，該聚會是征服課程的實踐課，皮卡阿爾法沒有正面回答，只說是他與巴西朋友共同組織的成年人聚會，有些人帶了自己的女朋友，所有人都是自願前往，他們負責提供飲食、保安和適當的交通工具。

巴西聯邦法院退休法官暨律師麥洛（Cecilia Mello）分析交友網站和作案手法後表示，該行為可被視為人口販運和促進賣淫。

麥洛指出，這類詐騙交友網站聲稱提供合法約會，實際上卻是為有錢男性設計征服女性的課程，以肯定他們的陽剛之氣；他們沒有能力管理自己的情感和愛情生活，但有錢支付在巴西境內對婦女進行性剝削的犯罪。（編輯：馮昭）1120316