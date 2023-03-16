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美無人機墜毀 凸顯俄與北約黑海上空玩貓捉老鼠

2023/3/16 12:37
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）美國無人機在黑海上空與俄羅斯戰機相撞造成無人機墜毀事件，凸顯北大西洋公約組織（NATO）和俄羅斯飛機在歐洲上空進行的高風險貓捉老鼠遊戲。

法新社報導，美國昨天指責俄羅斯一架蘇愷-27（Su-27）戰鬥機撞擊美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）的螺旋槳，造成這架偵察機墜毀黑海。

俄羅斯否認故意撞落無人機，但這是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科和華盛頓首次發生這樣的事件。

因事態敏感要求不具名的法國專家表示：「這一事件很不尋常和特別，且因過於獨特而無法凸顯局勢的明顯改變。」

他還說：「另一方面，這像是回到冷戰末期，西方空軍設備不時被摧毀的情況。」

這位專家是指1980年代，美國平流層氣球經常被蘇聯攻擊燒毀。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，北約成員國每天出動飛機至黑海上空，還要小心翼翼不進入俄羅斯領空。

這些任務部分目的是蒐集情報，但也是為了向俄羅斯釋出訊息，表達北約在東翼戰火延燒時保持警戒。

北約表示，去年北約空軍在歐洲各地攔截接近盟國領空的俄軍戰機，約有570次。

多數攔截發生在波羅的海上空而非黑海。

要求匿名的北約官員表示：「大多數攔截都很安全專業。」

「俄國軍機偶爾會以危險飛行的方式，靠近國際空域上無武裝的盟國偵察機。」

北約表示，「俄國軍機通常不發送位置和高度的詢答機代碼，也不提報飛行計畫或與飛航管制員溝通，可能對民航機帶來危險。」

這些俄國飛機接著會被北約戰機攔截，雙方眼神交會後，若情況需要，會護送俄機離開。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120316

#北約空軍
#俄羅斯
#黑海
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