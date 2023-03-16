前洛城巿長出使印度人事案 美國參議院表決通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）備受爭議的前洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）出任駐印度大使人事案喧騰多時，今天終獲美國聯邦參議院表決過關，懸缺逾兩年的此一關鍵外交職位終於補實。

法新社報導，2021年賈西迪還是全美第2大城洛杉磯市長時就獲得總統拜登提名持節印度，但是他針對幕僚性騷擾疑雲的處理手法招致批評，這項人事案也遭到卡關。

與其他國家使節任命程序不同，美國大使人事案須經聯邦參議院同意才可派任，過程經常多所延宕，而賈西迪人事案又拖得更久。

媒體報導，現年52歲民主黨員賈西迪一方面展現個人魅力爭取國會支持，他的家族還聘請說客在華府力推，相關努力讓他如願以償。

雖然有數位民主黨議員跑票，但7位共和黨議員投下贊成票。本案在100席參議院中獲52張同意票，跨越半數同意票的門檻而過關。

聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在議事廳說：「美國-印度關係極其重要，我們現在有大使了，這是非常好的事。」

賈西迪的前幕僚長疑似對多位賈西迪身邊人士性騷擾，賈西迪遭控知情卻無動於衷，這項人事案因此蒙上陰影。

賈西迪2022年結束兩任洛城巿長任期，他曾於2021年12月出席任命聽證會時表示，他「不曾目擊，也不知曉傳聞所稱的行為」。

路透社報導，美國駐印度大使一職自2021年1月懸缺至今，華府反制北京擴張勢力和影響力之際，指望將新德里納為夥伴，這凸顯大使懸缺問題的嚴重性。

印度是世界上人口最多的民主國家，也是美國主要貿易夥伴，拜登為了在他所說的自由與專制社會之爭中取勝而急欲深化對印關係。

美國估有270萬印度移民。

但是新德里參與俄羅斯軍事演習、對俄採購原油日增，讓華府感到失望。石油收益是莫斯科投入烏克蘭戰爭的重要軍費來源。印度同時也是俄羅斯軍事裝備主要採購國。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120316