菲律賓緝毒官員指線人要求以毒品當獎勵 引爭議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓緝毒署署長近日表示，有線人告訴他，希望以獲得繳獲的毒品而非金錢，作為提供線報的獎勵。這項發言引發爭議，參眾議員紛紛要求緝毒署追查是否曾提供毒品給線人。

ABS-CBN新聞網和菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲律賓緝毒署署長拉佐（Moro Virgilio Lazo）2月下旬告訴眾議院危險藥物委員會，有線人告訴他：「我不需要有任何花費，他們會做所有的事，但他們要求實際繳獲（毒品）的30%，作為他們的報酬。」

但拉佐說，他告訴線人，「就我的部門而言，我們只能透過獎勵系統，給他們（等同毒品價值的）貨幣」。

拉佐昨天在參議院公共秩序和危險藥物委員會聽證會接受質詢時說，線人稱這種作法「已經是慣例」。

他表示：「我想明確指出，他們的提議被徹底拒絕了。緝毒署希望糾正錯誤的印象，緝毒署會發放非貨幣獎勵，例如繳獲的非法藥物。據我所知，這從來不是緝毒署獎勵制度的普遍作法。」

前警察總長、參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）質詢拉佐，是否要求線人舉報那些非法提供毒品作為獎勵的緝毒署官員。德拉羅沙並要求拉佐讓線人出面作證，以打擊非法提供毒品鼓勵線報的作法。

但拉佐說：「很抱歉我沒有問出那個問題。」

前緝毒署長、參議員艾奎諾（Aaron Aquino）說，他對拉佐「傷人且令人難過」的說法非常氣憤。

他表示：「恕我直言，拉佐署長，老實說，如果這件事發生在我身上，無論他們是誰，我都會給他們戴上手銬。他們很無恥，膽敢向緝毒署長提出30%（毒品）作為獎勵的提議。」

作為對拉佐發言的後續表態，菲律賓緝毒署今天銷毀價值199億披索（約新台幣111億元）的類安非他命毒品「沙霧」（Shabu）。

拉佐強調，舉報毒販的線人最高可獲得200萬披索報酬。「在我的任期內，我說過，我不會同意這種（獎勵線人毒品的）慣例或作法」。（編輯：韋樞）1120316