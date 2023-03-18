更多編輯台推薦新聞：
中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／美銀行接連倒閉、法國年改掀怒火、宏都拉斯擬與中建交...
首頁 / 國際

多間藥廠難頂壓力 賽諾菲也大砍胰島素在美售價

2023/3/18 19:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國製藥業巨擘賽諾菲（Sanofi）已大幅調降公司在美國的胰島素產品售價，成為禮來及諾和諾德兩大製藥公司之後，最新一家調降在美國胰島素產品售價的大型藥廠。

英國廣播公司（BBC）及路透社報導，賽諾菲昨天宣布，明年起將公司在美國最常用處方胰島素產品Lantus定價調降78%，擁有私人保險民眾的Lantus每月自付額上限訂在35美元。

在此之前，賽諾菲的競爭對手美國製藥大廠禮來（Eli Lilly）以及丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）也宣布類似的胰島素產品價格調降措施。

上述3家公司在美國胰島素產品市場的占比高達90%，且都持續面臨公眾反彈及政治壓力，被要求調降胰島素產品售價。

美國糖尿病學會（American Diabetes Association）指出，有超過800萬美國民眾使用胰島素產品，以控制他們的糖尿病。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）研究發現，美國的胰島素產品價格，通常比其他國家高5至10倍。

禮來本月1日才宣布，自今年第4季開始，旗下最普遍的處方胰島素產品將最多降價70%；此外還宣布一系列控制價格措施，包括有保險病患每月自付額上限訂在35美元的適用範圍擴大。

諾和諾德則於本週稍早跟進，宣布旗下數款胰島素產品在美國定價最多將調降75%。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1120318

#賽諾菲
#美國
#諾和諾德
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族