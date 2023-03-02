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禮來下調胰島素藥物價格7成 拜登籲其他廠跟進

2023/3/2 10:15
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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國製藥大廠禮來（Eli Lilly）今天宣布旗下胰島素價格下調7成。美國總統拜登呼籲其他廠商效法，以解決藥品價格飆漲的問題。

法新社報導，藥商近年來提高胰島素價格，衝擊美國數百萬糖尿病患者，並引發強烈的政治批評。

拜登發布聲明指出：「胰島素生產成本不到10美元，美國民眾有時卻被迫花超過300美元買藥。這完全不對。」他盛讚禮來削減藥價是「重大消息」。

拜登又說：「現在是其他廠商效法的時候了。」

總部位於印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）的禮來公司，宣布一系列措施以控制這項救命藥品的價格，例如凡有保險的病患，自付額每月最高35美元。

35美元價格上限措施立即生效，其他措施將在2023年內陸續上路。

而禮來的核心措施，就是將公司最常用的處方胰島素產品優泌樂筆（Humalog）標價下調70%。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，過去20年，美國成人糖尿病的發病率增加1倍，有3730萬人受影響。

美國胰島素價格一路飆漲。蘭德公司（Rand Corporation）2020年研究發現，美國胰島素價格是32個用來進行比較的高收入國家的8倍多。

然而，高昂藥價帶來的報酬大部分都沒有回到藥廠，而是以回扣形式轉給了健康保險公司。因此，禮來公司今天的宣布引發的財務衝擊，影響最大的可能會是美國保險業者。

在美國，胰島素已貴到讓人望藥興嘆的地步，沒有保險的民眾更是買不起，讓製藥業淪為各界撻伐對象。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120302

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