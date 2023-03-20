美國佛州將立法 6年級之前禁教月經知識

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佛羅里達州立法者正在考慮一項法律草案，將禁止學校在6年級之前教導任何關於月經週期的知識。圖為各式生理用品。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）佛羅里達州立法者正在考慮一項法律草案，以加強州對性教育的控制，草案提案人說，將禁止學校在6年級之前教導任何關於月經週期的知識。

這項草案提出時，佛羅里達州由共和黨主導的立法機構在州長迪尚特（Ron DeSantis）的支持下，已經通過了一系列法案，限制在學校討論性別和性問題，並減少公立學校對多元性別的強調。

佛州眾議院共和黨籍議員麥克林（Stan McClain）的最新提案，將只允許在6到12年級教導「後天免疫缺乏症候群（AIDS）、性傳播疾病或健康教育」，6到12年級一般是指12至18歲的青少年。

女孩通常在10到15歲之間來第一次月經，但有些女孩在9歲時就來了。

佛州眾議院民主黨籍議員甘特（Ashley Gantt）在Instagram上發布的影片中說：「想像一下，一個4年級的小女孩上廁所時，發現內褲有血，並認為她快死了。」

「她實際上並不知道發生了什麼。而她的老師甚至沒有能力告訴她這是生活的一部分。」

當甘特在小組委員會聽證會上詢問麥克林，他的提案是否會阻止老師與12歲以下的女孩討論月經週期時，麥克林反覆回答說：「會的。」

根據媒體報導，麥克林為這項法案辯護，認為這是一種使性教育在全州範圍內更加統一的方法，並讓家長對課程有更大的影響力，後來他說，對修改這項法案持開放態度。

小組委員會以13票對5票通過這項法案。

美國計劃生育協會（Planned Parenthood）譴責這項立法，稱它將「剝奪當地學區完全掌控批准性教育課程的權力，並將其交給州教育部」，同時提出「簡化和二元的性別觀」，並污名化LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）學生。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120320