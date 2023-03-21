更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮萬榮地震連4起 氣象局：未來2天防餘震
首頁 / 國際

法政府驚險挺過不信任投票 將面臨第9度全國示威

2023/3/21 11:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國總統馬克宏政府推動不得民心的退休制度改革措施，導致國會發動不信任投票，但最後沒有通過。政府雖驚險脫身，仍將於23日面臨第9天全國大罷工及示威活動。

路透社報導，法國國會未通過不信任動議，讓馬克宏（Emmanuel Macron）鬆了一口氣。萬一通過，內閣恐須改組，政府所提將退休年齡從62歲延後到64歲的法案也將遭扼殺。

不過，法國政府沒有太多時間可喘口氣。

在巴黎一些最知名的大道上，消防員忙著撲滅焚燒垃圾的火堆，抗議群眾則與警方上演貓捉老鼠的場景。由於清潔人員加入罷工行列，街頭垃圾已數天未清。

各大工會和反對黨表示，將加大抗議力道，以逼迫政府回心轉意。

這次不信任投票的結果比預期要驚險。有278名國會議員投下贊成票，只差9票就能通過。

反對派人士說，這顯示馬克宏繞過國會表決、逕自通過退休制度改革法案的決定，打亂了他的改革議程，也削弱了他的領導力。

不信任案未通過的結果一揭曉，極左翼政黨「不屈法國」（La France Insoumise）國會議員就朝總理柏納（Elisabeth Borne）大吼「下台」，並舉著寫有「街頭見」的標語牌。

「不屈法國」黨團主席帕諾（Mathilde Panot）對媒體說：「什麼問題都沒解決，我們會繼續盡全力讓（政府）撤回改革。」

在法國西南部大城波爾多（Bordeaux），約200到300人聚在一起抗議，以年輕人居多，他們高喊：「馬克宏辭職！」

巴黎和全國各地連續3晚都出現因退休制度改革引發的衝突，令人想起法國2018年底因燃料漲價引發的「黃背心」示威運動。

各大工會預定23日發動第9天全國大罷工及示威活動。

反對黨也將在憲法委員會（Constitutional Council）對法案提出質疑；若憲法委員會認為法案違憲，有可能推翻部分條文或全案。

極右派政黨「國民聯盟」（RN）另提出一項不信任動議，但只獲得94票，也沒通過。

極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）說，柏納應該下台，馬克宏應就改革舉辦公民投票，但這不太可能實現，因為「他對法國民心所欲充耳不聞」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1120321

#馬克宏
#法國國會
#法國
馬克宏
法國內閣挺過不信任案 反退休改革浪潮恐將延續[影]馬克宏強推退休改革掀抗議潮 警民連3晚爆衝突[影]
柏納
法國政府力拚年金改革 鬆口退休年齡提高有彈性無視北京抗議 法國續對中國旅客實施COVID-19篩檢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族