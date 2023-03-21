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馬利聖戰士綁架多年 法記者與美援助工作者獲釋

2023/3/21 16:06
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（中央社尼日首都尼阿美20日綜合外電報導）一名法國記者近兩年前在非洲沙赫爾地區（Sahel）被聖戰分子綁架，另有一名美國援助工作被關押長達6年。兩人今天在獲釋後抵達尼日首都尼阿美（Niamey）。

法新社報導，法國記者杜布瓦（Olivier Dubois）和美國援助工作者伍德克（Jeffrey Woodke）步出降落在尼阿美的飛機。

48歲的杜布瓦2021年4月在馬利遭綁架，伍德克則是 2016年10月下落不明。

杜布瓦說：「我覺得很累，但我還可以。」

熟悉此事的消息人士稱，杜布瓦預計明天返回巴黎。杜布瓦對一群記者說，「能夠來到這裡，能夠自由，真的是太棒了」。

一旁滿頭白髮的伍德克拄著拐杖感謝「尼日、美國和法國政府」，「法國萬歲」。

伍德克在尼日擔任傳教士與人道工作者長達32年，6年多前在距離尼阿美約350公里的塔瓦大區（Tahoua）阿巴拉卡（Abalak）家中遭人用槍擄走，如今已61歲。

法國總統馬克宏在與杜布瓦交談後發表聲明，說他「非常欣慰」，還說杜布瓦很快就會回到法國。

馬克宏的辦公室表示，杜布瓦明天抵達巴黎市郊的機場時，馬克宏將到場與他會面。

美國總統拜登對伍德克獲釋表示歡迎，並感謝尼日政府，稱尼日政府是「協助伍德克獲釋的重要合作夥伴」。

兩人為何獲釋、如何獲釋的細節並未公開。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1120321

#伍德克
#杜布瓦
#馬克宏
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