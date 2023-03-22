習近平告訴蒲亭：讓我們共同推動百年變局

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圖為俄羅斯總統蒲亭（前中右）21日在克里姆林宮宴請中國國家主席習近平（前中左），結束後，兩人離開會場。（Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via 路透社）

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（中央社台北22日電）外電報導，中國國家主席習近平21日晚間在莫斯科向俄羅斯總統蒲亭道別時說，「（當今全球局勢）這是百年變局之一部分，我們共同來推動」。報導說，這句話勢必會在西方國家敲響警鐘。

這項來自英國每日郵報的報導還提到，習近平作上述表態後，蒲亭（Vladimir Putin）回應「我同意」。接著，習近平緊握著蒲亭的手說「請保重，親愛的朋友」；蒲亭則祝他「一路平安、一路順風」。

根據報導畫面，習近平和蒲亭在莫斯科時間21日深夜步出克里姆林宮，兩人在門口道別時，說出了上述的對話。

習近平已於台北時間今天下午2時過後飛離莫斯科，準備返回中國。在此之前，他與蒲亭21日簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決「烏克蘭危機」發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中闡述的建設性主張。

雙方指出，解決「烏克蘭危機」必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗、「拱火澆油」。而「負責任的對話」是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

聲明更形容，中俄視彼此為「優先合作夥伴」，並願進一步深化兩國關係和發展各領域對話機制。還點名關切美國加快全球反導體系建設，並敦促美方停止為維持自身單方面軍事優勢，破壞國際和地區安全與全球戰略穩定的行為。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120322