中俄強化經濟合作 繞過美元提高本幣結算比重

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（中央社台北22日電）根據最新中俄簽訂2030年前雙方經濟合作的聯合聲明，提出在雙邊貿易和投資中穩步提升本幣結算比重，以及加強能源重點領域長期合作。

新華社報導，中國國家主席習近平當地時間21日在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談後，雙方簽署並發表「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」、「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」。

有關中俄經濟合作的這份聲明，提出了8個合作方向。包括：擴大貿易規模、大力發展互聯互通物流體系、提升金融合作水平、鞏固全方位能源合作夥伴關係，以及其他有關加強工業、農業合作等方向。

在提升金融合作方面，聲明指出，要在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中適應市場需求穩步提升本幣結算比重。繼續就支付領域創新與現代化改造等交流經驗。加強金融市場合作，支持兩國評級機構和保險公司在現有監管法規框架內開展合作。

去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，多個西方國家27日決定將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。這項行動被視為對俄羅斯金融制裁的手段之一。

SWIFT是最重要和便捷的國際銀行間金融資訊傳輸平台，連接了200多個國家約1.1萬多家金融機構，超過一半俄國信用機構是SWIFT成員。

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當時有分析認為，俄羅斯可改為採用中國在2015年建立人民幣跨境支付系統（CIPS），盡量減少西方國家對其抵制的衝擊。不過，CIPS的規模較小，只有75家銀行直接參與其中，SWIFT的會員超過1萬1000家，大約300家的俄羅斯金融機構是SWIFT的會員，僅24家的俄羅斯銀行與CIPS有往來。

據SWIFT，2022年1月全球僅3%的支付以人民幣計算，而美元則占了40%，甚至中俄兩國之間的貿易也主要以歐元及美元結算。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120322