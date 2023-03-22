中俄簽署聯合聲明 稱彼此為優先合作夥伴

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國國家主席習近平當地時間21日在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會談後，簽署一份新的中俄「聯合聲明」，當中除重申針對俄烏戰爭的立場外，並視彼此為優先合作夥伴。

根據新華社報導，這份聯合聲明的全稱為「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

有關俄烏戰爭，聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決「烏克蘭危機」發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中闡述的建設性主張。

雙方指出，解決「烏克蘭危機」必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，「拱火澆油」。雙方強調，「負責任的對話」是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

俄侵烏已一年餘，至今中國仍不稱俄烏戰爭，也不提俄羅斯入侵烏克蘭。

這份聲明除了提及備受外界矚目的俄烏戰爭之外，並對中俄關係、中俄交流，以及共同關切的地區問題表達「關切」。

聲明形容，中俄視彼此為優先合作夥伴，並願進一步深化兩國關係和發展各領域對話機制。同意加強涉外法治和立法經驗交流；同意協商舉行公安、內務部部長年度會晤，加強防範「顏色革命」；定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，深化軍事互信等。

這份聲明並表達中俄在經貿、文教、醫療、科技、糧食、農業等領域上願進一步加強合作。

聲明並稱，俄方支持中方實現中國式現代化。中方支持俄方實現2030年前國家發展目標。

在地區問題上，聲明表示，對美國、英國、澳洲建立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）及相關核動力潛艇合作計畫對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切；對日本計劃今年向海洋排放福島核電站事故放射性污染水表示嚴重關切。

聲明又點名美方，對美國加快全球反導體系建設等表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢，破壞國際和地區安全與全球戰略穩定。

習近平並在與蒲亭（Vladimir Putin）會談後的記者會上表示，10年來與蒲亭建立密切關係，保持戰略溝通。

根據新華社，這次會談後，雙方簽署並發表「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」、「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」。（編輯：曹宇帆）1120322