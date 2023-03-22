更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽冠軍戰村上宗隆開轟 日本2局打完2比1超前
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平
首頁 / 國際

中俄簽署聯合聲明 稱彼此為優先合作夥伴

2023/3/22 08:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國國家主席習近平當地時間21日在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會談後，簽署一份新的中俄「聯合聲明」，當中除重申針對俄烏戰爭的立場外，並視彼此為優先合作夥伴。

根據新華社報導，這份聯合聲明的全稱為「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

有關俄烏戰爭，聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決「烏克蘭危機」發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中闡述的建設性主張。

雙方指出，解決「烏克蘭危機」必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，「拱火澆油」。雙方強調，「負責任的對話」是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

俄侵烏已一年餘，至今中國仍不稱俄烏戰爭，也不提俄羅斯入侵烏克蘭。

這份聲明除了提及備受外界矚目的俄烏戰爭之外，並對中俄關係、中俄交流，以及共同關切的地區問題表達「關切」。

聲明形容，中俄視彼此為優先合作夥伴，並願進一步深化兩國關係和發展各領域對話機制。同意加強涉外法治和立法經驗交流；同意協商舉行公安、內務部部長年度會晤，加強防範「顏色革命」；定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，深化軍事互信等。

這份聲明並表達中俄在經貿、文教、醫療、科技、糧食、農業等領域上願進一步加強合作。

聲明並稱，俄方支持中方實現中國式現代化。中方支持俄方實現2030年前國家發展目標。

在地區問題上，聲明表示，對美國、英國、澳洲建立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）及相關核動力潛艇合作計畫對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切；對日本計劃今年向海洋排放福島核電站事故放射性污染水表示嚴重關切。

聲明又點名美方，對美國加快全球反導體系建設等表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢，破壞國際和地區安全與全球戰略穩定。

習近平並在與蒲亭（Vladimir Putin）會談後的記者會上表示，10年來與蒲亭建立密切關係，保持戰略溝通。

根據新華社，這次會談後，雙方簽署並發表「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」、「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」。（編輯：曹宇帆）1120322

#習近平
#俄烏戰爭
#新華社
習近平
分析：中俄深化合作 北京背後盤算包含台灣增加對中輸油氣 蒲亭：將建西伯利亞力量2號管線
蒲亭
習近平：對俄關係占中國外交優先地位 邀蒲亭訪中蒲亭習近平互稱「親愛朋友」 長談4個半小時
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀