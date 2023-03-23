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美太平空軍司令：保台得擊敗共軍神盾艦隊

2023/3/23 14:13（3/23 14:46 更新）
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美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）表示，防衛台灣的一大關鍵在於能否擊敗共軍的神盾艦艦隊。圖為2017年訪港的共軍052D銀川艦。中央社記者陳亦偉攝 112年3月23日
美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）表示，防衛台灣的一大關鍵在於能否擊敗共軍的神盾艦艦隊。圖為2017年訪港的共軍052D銀川艦。中央社記者陳亦偉攝 112年3月23日
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（中央社檀香山22日綜合外電報導）美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）表示，防衛台灣的一大關鍵在於能否擊敗共軍的神盾艦艦隊。

神盾艦泛指美軍配有神盾戰系（Aegis Combat System）的驅逐艦與巡洋艦，艦上具備完整指管鏈路、遠程大範圍的相位陣列雷達及飛彈垂直發射系統等，能執行艦隊防空、反艦與攻陸等任務。共軍近年大量服役的052D、055驅逐艦就是中國版神盾艦。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，維巴赫說：「我們需要更好的武器來對付這些船（共軍的神盾艦）。」提到去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後共軍大規模軍演回應，包含圍繞台灣的作戰艦艇，均是為展現反介入/區域拒止（Anti-Access/Area-Denial，A2/AD）能力。

維巴赫與美國空軍協會（AFA）所屬智庫密契爾航太研究所（Mitchell Institute）視訊時說：「人們在討論空優時，常會忽略反艦武器這塊。」

他也力倡應在台灣東部設置先進雷達。

維巴赫點出俄軍入侵烏克蘭以來，因缺乏空優而在後勤與地面作戰屢嚐果苦果，共軍奪台不可缺的兩棲作戰，則會比俄軍侵烏這種陸地入侵更需要空優。

維巴赫說若太平洋空軍有額外經費，他會用在致力確保空優上。他提到應要部署更多F-35匿蹤戰機、類似澳洲MQ-28鬼蝠（MQ-28 Ghost Bat）這種可供有人戰機當忠誠僚機的先進無人機、新式B-21匿蹤轟炸機與空中情偵裝備性能更佳的E-7偵察機。

為嚇阻共軍，維巴赫稱美國空軍「正盡量尋求更多機場供兵力分散」，並在太平洋各地找能預置裝備與燃料的據點。

維巴赫說儘管中國高層不會放棄奪台，但他不認為中方會想透過戰爭手段達成目的，而任何與中國開戰導致的各方面損耗「會更趨近於二次世界大戰等級」。（譯者：陳亦偉）1120323

#維巴赫
#共軍
#俄軍
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