罵莫迪都是賊 印度在野黨領袖失去國會議員資格

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度最大反對黨「國大黨」（Congress Party）領袖拉胡爾．甘地，繼昨晚被地方法院判決誹謗罪名成立之後，今天被取消國會下議院議員資格。

2019年大選期間，拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在一次競選大會上質問「為何小偷都姓莫迪」，本意是指控總理莫迪（Narendra Modi）貪污，但遭另一名同樣姓莫迪的地方議員提告：「怎麼能說姓莫迪的人都是賊？」

莫迪家鄉古茶拉底省 （Gujarat）一座地方法院，昨晚宣判拉胡爾．甘地誹謗罪名成立，判刑2年，准許保釋、可上訴。

拉胡爾．甘地本為國會下議院議員，下議院今天發布通告，取消他作為克勒拉省（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad district）議員的資格，從23日誹謗罪名成立起生效。

為此，拉胡爾．甘地必須遷出國會提供的住所、停止領取薪資、辦公費、差旅費及其他津貼，也不能再享受免費醫療服務。

根據印度人民代表法（RP Act），如果拉胡爾．甘地上訴失敗，未來8年內都將不得參加選舉，包括2024年的大選。

判決出爐後，國大黨譴責現任政府「獨裁」、「反民主」，企圖讓反對陣營噤聲；而執政黨印度人民黨（BJP）則稱甘地濫用民主、罪有應得。

拉胡爾．甘地現年52歲，曾任國大黨黨主席，但於2019年因國大黨在國會選舉中慘敗而辭職。

他的外曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）是印度首任總理；祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）與父親拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）都曾任印度總理，都遇刺身亡；他的母親桑妮雅‧甘地（Sonia Gandhi）曾是國大黨黨主席。

雖然姓甘地，但拉胡爾．甘地的家族與印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）並無關係。

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印度明年又將舉行國會選舉，拉胡爾．甘地去年發起3500公里的「團結行腳」，跨越12省，希望藉此接地氣，擺脫菁英形象；今年2月，甘地在下議院指控莫迪與印度富豪阿達尼（Gautam Adani）有官商勾結。

拉胡爾．甘地被取消下議院議員資格的政治效應尚待觀察，一般認為這對國大黨下屆選舉將是重大打擊，但也有人認為此事件會在「捍衛民主」的大旗下，把不同在野陣營整合起來。（編輯：黃自強）1120324