俄前總統：莫斯科想在烏克蘭境內建非軍事緩衝區

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俄羅斯前總統麥維德夫24日說，俄國想在烏克蘭境內已併吞的地區周圍建立非軍事緩衝區。（中央社製圖）

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，俄國想在烏克蘭境內已併吞的地區周圍建立非軍事緩衝區，並表示如果無法建立此類緩衝區，可能有必要在烏克蘭深入推進。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭至今已經一年多，儘管俄國控制烏克蘭近1/5的領土，但蒲亭的核心戰爭目標仍未實現。

雙方都沒有繳械投降的跡象。根據西方軍方估計，已有數十萬俄羅斯和烏克蘭士兵陣亡或受重傷。

麥維德夫是蒲亭的盟友，扮演蒲亭在輿論方面的最鷹派官員。他表示，俄國需要在其宣稱擁有主權的地區周圍建立非軍事化走廊。而烏克蘭表示，永遠不會接受俄國對這些地區的控制。

身為俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席的麥維德夫接受俄國媒體採訪時表示：「我們需要實現為了保護自身領土而設定的所有目標，即俄羅斯聯邦領土。」

麥維德夫表示，我們需要「驅逐所有廣義上的當地外國人，建立一個不允許部署任何射程70至100公里中短程武器的緩衝區，使其非軍事化」。

他說，如果無法建立這樣的區域，俄國將不得不進一步向烏克蘭推進，拿下首都基輔，甚至是烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）。烏克蘭表示，永遠不會接受俄國占領其土地。

俄羅斯目前控制烏克蘭約17%至18%的國土，包括東部、亞速海（Azov Sea）和黑海沿岸的大片土地，以及俄國於2014年吞併的克里米亞。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120325