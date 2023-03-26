龍捲風席捲密西西比州 救難人員形容當地像戰區

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（中央社羅林佛克26日綜合外電報導）龍捲風和強烈風暴侵襲美國密西西比州，該州西部小鎮羅林佛克災情最為嚴重。救難人員說，這座城鎮「就像一個戰區，看起來像炸彈爆炸了」。

救難人員說，在外面，觸目可見被撕裂的房屋，樹根遭拔起暴露在空中。在室內，擔架放在滿是食物的桌前。

在密西西比州的羅林佛克（Rolling Fork），龍捲風造成混亂和死亡，志工從周圍的城鎮湧入提供幫助。

美國紅十字會（American Red Cross）在24日晚上龍捲風襲擊後不到24小時，就進駐美國國民兵大樓，龍捲風造成羅林佛克這個2000人社區至少25人死亡。

一輛救護車停在一個被用作醫務室房間的入口，裝滿乾糧和嬰兒尿布的箱子從後門不斷運進來。

阿拉巴馬州和密西西比州紅十字會人員布朗（John Brown）說：「我們正試著為民眾提供一個過夜的地方，有食物和醫療支援，這樣他們就可以有地方躺下，因為他們失去了一切。」

布朗說，無論居民是否選擇留在鎮中心，他們至少可以獲得訊息和食物，並恢復一些力量。

43歲的克里蘇塔（Anna Krisuta）和她16歲的兒子萊查（Alvaro Llecha）坐在避難所裡，一個坐在擔架上，另一個坐在椅子上，面前擺著藍色能量飲料。

克里蘇塔帶著勇敢的微笑說，他們的房子「支離破碎」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120326