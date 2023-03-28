華為涉對歐盟大力遊說以影響決策 遭比利時監視

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（中央社布魯塞爾28日綜合外電報導）根據政治新聞網站Politico看到的機密文件和3名熟知內情人士，比利時情報機構正監視華為公司的一舉一動，因為歐盟和北約總部所在地布魯塞爾對中國情報偵蒐的疑慮已加大。

Politico報導，近數月來，比利時國家安全局（VSSE）要求約談華為在布魯塞爾（Brussels）歐洲區中心地帶進行遊說的已離職員工。

上述消息人士透露，這是比利時國安官員的工作之一，藉以調查中國如何透過華為在布魯塞爾分公司等非國家行為者，來促進中國國家和共產黨在歐洲的利益。

與此同時，西方安全機構已對和中國當局有關的公司發出警訊。目前英國、荷蘭、比利時、捷克和北歐官員以及歐盟基層人員都已接獲通知，不得在工作手機下載短短影音平台TikTok，就是出於類似對華為的顧慮，即中國國安法律規定，科技公司必須向當局交出用戶資料。

另一方面，有愈來愈多證據顯示，歐盟（EU）決策已受到他國影響，這個現象在近來爆發的卡達門（Qatargate）醜聞中揭露無遺。一些波斯灣國家企圖透過中介組織行賄和送禮，以影響歐盟決策。如今比利時情報機構的任務，就是監視外國行為者對整個歐盟體系的操作方式。

消息人士說，比利時情報官員希望確定，中國當局與華為布魯塞爾分公司之間是否有直接關係；並說，這方面的關注重點特別針對曾在布魯塞爾各機構任職而取得歐盟聯絡網管道的華為代表。

西方對華為的最大疑慮在於，這家總部設在深圳的科技公司是否已遭中國政府利用、施壓或滲透，藉以取得西方國家的重大數據。

過去10年來，華為對歐盟的遊說單位已成為歐盟決策上的一大遊說力量。這個單位就坐落在歐洲議會、歐盟執委會和理事會大樓以及美國大使館附近一個「資安透明中心」之間。

根據最近的企業資料，華為是對歐盟遊說支出經費最多的30家公司之一，申報中的每年最大遊說支出為225萬歐元（約新台幣7400萬元）。華為在開始捲入地緣政治風暴的2018年，對布魯塞爾的遊說支出更進入了前10名。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120328