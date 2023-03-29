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俄羅斯暫停新戰略武器裁減條約 美國停止交換核武資料

2023/3/29 15:28（3/29 15:56 更新）
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白宮發言人28日表示，美國已告知俄羅斯不會交換其核武資料。（路透社）
白宮發言人28日表示，美國已告知俄羅斯不會交換其核武資料。（路透社）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）白宮發言人今天表示，美國已告知俄羅斯不會交換其核武資料，之所以有這種改變，是為了回應莫斯科決定暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START）。

路透社報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人說：「根據國際法，美國有權對俄羅斯違反新戰略武器裁減條約的行為作出回應，採取相稱和可逆的反制措施，以促使俄羅斯重新遵守義務。」

「這表示，由於俄羅斯宣布退出新戰略武器裁減條約在法律上無效，美國依法可以拒絕1年兩次的資料更新以因應俄羅斯的違規行為。」

俄羅斯總統蒲亭2月21日表示，俄羅斯將暫停參與美俄「新戰略武器裁減條約」。

蒲亭強調，俄羅斯並未退出該條約，但停止參與進一步惡化美俄之間最後的武器控管基石。這兩國擁有全球近 90%核彈頭，足以多次摧毀地球。

新戰略武器裁減條約於2010年簽署，將於2026年到期，條約限制各國可部署的戰略核彈頭。根據條約規定，美俄雙方在洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機上部署的核彈頭總數不得超過1550枚。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120329

#俄羅斯
#蒲亭
#美國
蒲亭
若白俄存放俄核武 歐盟警告祭新制裁蒲亭將在白俄部署核武 美國智庫評估核戰風險極低
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