美聯社：澤倫斯基邀請習近平訪問烏克蘭

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（中央社基輔29日綜合外電報導）美聯社今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經邀請中國國家主席習近平訪問烏克蘭。

根據路透社，澤倫斯基告訴美聯社：「我們已準備好在這裡與他見面。」

自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，習近平一直沒有與澤倫斯基談過話，但中國上個月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，這一份中方的立場文件共有12項。

習近平上週在莫斯科進行國是訪問時與他「親愛的朋友」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）討論俄烏衝突，但會談沒有顯示在如何結束戰爭議題上有進展。

中國的12項聲明包括呼籲逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。

鑑於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，美國對中方有關俄烏衝突的立場文件不以為意。

美國表示，現在停火將意味俄羅斯掠奪的領土得到鞏固，並讓俄軍有更多時間重新集結。

烏克蘭歡迎中國的外交介入，但澤倫斯基已表示，只有在俄軍離開烏克蘭領土後，他才會考慮和平解決方案。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120329