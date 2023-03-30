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國際足球總會：取消印尼主辦U20世界盃資格

2023/3/30 00:12
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（中央社記者李宗憲雅加達29日專電）印尼原訂5月將舉辦U20青年足球世界盃，日前因有官員拒絕以色列參賽而引發爭議，印尼足球協會先是取消了31日的抽籤儀式，國際足球總會今晚更宣布，取消印尼主辦U20世界盃的資格。

國際足球總會（FIFA）今晚在官網發布公告稱，國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）及印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）主席索赫（Erick Thohir）今天會談後，國際足球總會決定取消印尼作為2023年U20青年足球世界盃主辦國的資格。

內文指出：「總會將盡快宣布新的主辦國，比賽日期仍保持不變，而針對印尼足協的制裁可能會在之後作出決定。」

國際足球總會強調，儘管做出該決定，但國際足球總會仍在去年10月，印尼發生足球場踩踏悲劇後，積極協助印尼足球轉型，並稱「國際足球總會的成員未來幾個月將持續在印尼提供必要協助」。

該聲明並稱，接下來英凡提諾和索赫還會在新的一輪會議進行討論。

印尼原本5月將在6個地區舉行U20青年足球世界盃，這是印尼首次主辦該賽事，但因印尼社會積極聲援巴勒斯坦，反對以色列的情緒強烈，導致這起運動賽事演變為政治風暴。

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印尼足球協會26日突然取消31日將舉行的U20青年足球世界盃抽籤儀式，當時有官員透露，該決定可能跟峇里省省長致函印尼青年與體育部，針對以色列對巴勒斯坦的政策，建議禁止以色列參賽有關。

佐科威昨天表示，印尼獲得主辦U20世界盃的體育賽事是種「榮譽」，並指「政治與體育應該分開，以色列參與比賽不影響印尼對巴勒斯坦的支持」，希望能平息爭議，然而一天後，國際足球總會仍做出取消印尼主辦U20世界盃的資格。（編輯：楊昭彥）1120329

#國際足球總會
#印尼
#索赫
英凡提諾
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