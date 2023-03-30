美共和黨籍參議員保羅提言論自由 反對禁TikTok

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國會議員提案，盼授權商務部對中國短影音應用程式TikTok設限或禁止，但共和黨籍聯邦參議員保羅今天以擔心言論自由受影響和社群媒體公司所受待遇不公為由，予以反對。

路透社報導，保羅（Rand Paul）在參議院院會中說：「我認為我們應該提防那些利用恐懼來哄騙美國人放棄自由的人。指稱TikTok在做資料蒐集的每一項指控，同時也適用於美國大型科技公司。」

民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）與共和黨籍參議員圖恩（John Thune）提案，希望賦予商務部權力去限制及禁止TikTok和其他對國家安全構成風險的技術，法案現有22名參議員連署。法案適用於來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉和古巴的外國技術。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）曾就禁止TikTok的法案尋求一致共識，他說：「（這項法案）保護美國人民，並向共產中國釋出訊息：你不能收買我們。」

霍利還說，TikTok正在監視美國人。目前約有1.5億名美國人使用TikTok。

保羅則說：「如果共和黨人想要繼續輸掉一個世代的選舉，就應該通過這項法案來禁止TikTok；這款社群媒體應用程式有1.5億人使用，主要是年輕美國人。」

保羅問：「我們真的要仿效中國禁止言論自由嗎？我們要像中國一樣禁止我們害怕的言論嗎？」

聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上週表示，預期眾院會審議一項有關TikTok的法案，但時間點還不確定。目前也還不清楚有關TikTok的法案最終版本會是什麼樣子。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120330