教宗呼吸道感染住院 醫療團隊：復原狀況樂觀

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（中央社羅馬30日綜合外電報導）義大利安莎通訊社（ANSA）今天報導，高齡86歲的天主教教宗方濟各昨天被診斷呼吸道感染後，在羅馬的一間醫院度過平靜一夜，醫療團隊人員對他的復原狀況抱持樂觀態度。

路透社報導，教廷指出，方濟各（Pope Francis）昨晚被送往羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Policlinic），並被診斷出有呼吸道感染，需要「數天」治療。

安莎通訊社援引不具名的醫院消息人士說法報導，醫護團隊「非常樂觀」認為，如果沒有意外，教宗應可及時出院，參加4月2日的棕枝主日（Palm Sunday）儀式。

棕枝主日標誌一整週復活節儀式的開端，4月9日的復活節是基督教最神聖的日子。

過去2年來，教宗的健康狀況受到越來越多關注，在這段期間他接受了結腸手術，且因慢性膝痛開始使用輪椅或拐杖。

繼已故前教宗本篤十六世（Benedict XVI）創下辭職先例後，方濟各最近的住院治療再次引發各界對他可能因健康考量辭職的臆測。

3月12日播出的專訪中，瑞士公共廣播公司RSI詢問方濟各在什麼情況下會辭職，他回應：「一種讓你無法看清事物的疲倦感，導致思路缺乏清晰度，不知道如何評估狀況。」（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120330