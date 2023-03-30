教廷：教宗罹患呼吸道感染 健康狀況好轉

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（中央社梵蒂岡30日綜合外電報導）高齡86歲的天主教教宗方濟各昨天因呼吸道感染在羅馬一間醫院住院一晚。教廷今天表示，教宗的狀況正逐漸好轉，早上已用過餐、讀報，甚至還有執行一些公務。

法新社報導，教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）今天在聲明中表示，教宗方濟各（Pope Francis）昨晚「充分休息」後，臨床狀況逐漸好轉，接下來將持續接受治療。

「上午用過早餐後，他閱讀了報紙，之後繼續執行公務。午餐前，他前往院內的小教堂，進行禱告並領取聖餐。

教廷表示，教宗昨晚住進羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Policlinic），接受幾項先前預定的檢查。

後來發現，教宗先前曾提及的呼吸不暢症狀，經診斷為呼吸道感染。儘管他並非罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病），仍須住院幾天進行治療。

教宗本月稍早慶祝就職10週年。教宗過去曾有一些健康狀況，21歲時曾切除一側肺葉的一部分。

教宗仍維持滿檔行程，經常前往各地，但過去1年來因膝痛以輪椅代步，去年夏天也一度住院，他因此決定放慢腳步。

教宗住院引發外界疑慮，特別是有未經證實的報導稱，教宗是搭乘救護車送醫。

教宗因住院取消今天的活動，而在即將到來的聖週和復活節，教宗是否會缺席引發關切。

教廷已著手展開4月2日棕枝主日（Palm Sunday）儀式的各項準備工作。

棕枝主日標誌一整週復活節儀式的開端，4月9日的復活節是基督教最神聖的日子。

過去2年來，教宗的健康狀況受到越來越多關注，在這段期間他接受了結腸手術，且因慢性膝痛開始使用輪椅或拐杖。

繼已故前教宗本篤十六世（Benedict XVI）創下辭職先例後，方濟各最近的住院治療再次引發各界對他可能因健康考量辭職的臆測。

3月12日播出的專訪中，瑞士公共廣播公司RSI詢問方濟各在什麼情況下會辭職，他回應：「一種讓你無法看清事物的疲倦感，導致思路缺乏清晰度，不知道如何評估狀況。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120330