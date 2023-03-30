中國海軍飛彈驅逐艦航向日本海 防衛省警戒監控

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本防衛省今天表示，2艘中國海軍飛彈驅逐艦及1艘補給艦，共3艘艦艇昨天陸續穿越對海馬峽，從東海朝著日本海北上。對於中國海軍艦艇的動向，日本防衛省密切關注。

日本防衛省統合幕僚監部（國防部參謀本部）發新聞稿表示，本月28日下午1時（台灣時間中午12時）左右，一艘中國海軍的旅洋III級飛彈驅逐艦（舷號121）航行在長崎縣五島列島西方約240公里處。

約一小時後，另一艘中國海軍刃海級飛彈驅逐艦（舷號103）及一艘福池級補給艦（舷號889）航行在五島列島西方約300公里處。昨天，這3艘分別穿越對馬海峽朝東北方向前進。

日本海上自衛隊出動第1航空群及第4航空群所屬的P-1反潛機、第3飛彈艇隊所屬的「白鷹」號艦艇及第43掃雷隊所屬的「豐島」進行警戒監控並蒐集情報。

美國美軍核動力尼米茲號航艦所率第11航艦打擊群28日進入南韓釜山港停靠。外界認為，近期之內，美日韓3國將實施聯合演訓。日本防衛省也觀察到一艘中國海軍情報蒐集艦28日向日本海方向北上。（編輯：高照芬）1120330