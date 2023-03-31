蒲亭簽署例行春季徵兵令 召集14.7萬公民服役

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯官方媒體塔斯社今天報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署一項例行的春季徵兵令，徵召14萬7000名公民服法定兵役。

綜合路透社與彭博（Bloomberg）報導，蒲亭去年9月簽署秋季徵兵令，徵集12萬名公民服法定兵役。當時，塔斯社引述俄羅斯國防部的說法報導，徵兵與「特別軍事行動」無關。俄羅斯官方以「特別軍事行動」來稱呼入侵烏克蘭的戰爭。

俄羅斯所有18至27歲男子都必須服一年兵役，或在高等教育期間接受同等培訓。塔斯社提到，近年來，每次春秋兩季徵召平均可徵得約13萬人。

彭博提到，俄羅斯軍隊部分以徵兵制為主。俄國政府一再表示，不會派徵召來的士兵到烏克蘭作戰，只有專業新兵才會參戰。蒲亭計劃將俄軍規模增加到150萬人，並在未來數年將徵兵年齡提高到21至30歲。

根據克里姆林宮網站發布的聲明，春季徵兵將從4月1日開始至6月15日結束。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120331