移民羈留中心大火奪39命 墨西哥當局逮5涉案人員

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（中央社墨西哥市30日綜合外電報導）墨西哥一間移民羈留中心27日晚間發生大火造成39人死亡，檢方今天說有5名涉案人士被捕。墨西哥面臨各界施壓，要求釐清為何煙霧瀰漫時，罹難者看似被丟在鐵牢裡自生自滅。

檢方朝謀殺案方向偵辦此案，墨西哥檢察總長辦公室人權部門負責人赫雷里亞斯（Sara Irene Herrerias）說，已對國家移民局（National Migration Institute）3位職員、2名民間保全及遭控縱火的犯嫌發出逮捕令。但她沒說明哪一人的逮捕令尚未執行。

墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）表示，北部邊境城市華雷斯城（Ciudad Juarez）這間移民羈留中心的保全工作，是由民營的CAMSA私人保全集團負責。

羅德里格斯說，檢調人員調查CAMSA時發現數起違規行為，政府已要求移民機構撤銷與這家公司簽訂的合約，且檢調也正在調查這家民營保全公司的員工是如何接受培訓。

她還指出，政府官員在數個領域監督不力，包括批准合約的官員「沒有檢查合約涵蓋的確切項目」。

路透社報導，昨天向聯邦檢察官提出的控訴狀指控奇瓦瓦州（Chihuahua）最高移民官員龔薩雷茲（Salvador Gonzalez）已經接獲火災的警報，但下令不能釋放關在鐵牢裡的移民。

提出控訴的律師瓦茲蓋斯（Jorge Vazquez）告訴路透社，這些資訊是由知道事發經過的消息人士提供，他不願透露客戶姓名，稱這會讓他們處於危險之中。

但龔薩雷茲告訴路透社，這些都是不實指控，他沒有下令繼續關著移民，且他也沒有跟移民羈留中心的主管直接溝通。

社群媒體流傳的一段短影片顯示，牢房煙霧瀰漫時，關在裡面的移民踢著牢門欄杆。這段影片似乎是移民中心內部監視器在大火發生時拍下。

根據影片畫面，有3名穿著制服的人員走過牢房，但他們沒有想要打開牢門。調查人員說，這段影片已列入調查。

相關當局指出，他們認為這起火災是移民為了抗議，縱火焚燒床墊而引起。

這是近年來死傷最慘重的移民事故之一，羅德里格斯說，死者為18名瓜地馬拉人、7名薩爾瓦多人、7名委內瑞拉人、6名宏都拉斯人與1名哥倫比亞人。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1120331