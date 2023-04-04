美軍可使用4處菲律賓新據點 應對印太地區挑戰

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美國國防部3日表示，菲律賓新增可供美軍使用的4處據點將提高區域戰備水平，使美菲兩國能「更無縫地應對印太地區共同挑戰」。圖為菲美陸軍3月31日在「堅盾」（Salaknib）聯合演習中合影。中央社記者陳妍君麥格塞塞堡攝 112年4月4日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓昨天公布可供美軍使用的4處新據點，其中一處距台灣僅約400公里。美國國防部表示，這些新據點將提高區域戰備水平，使美菲兩國能「更無縫地應對印太地區共同挑戰」。

台灣海峽和南海情勢緊張下，菲美兩國2月初商定，在原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，但在徵詢地方官員前，未公布新增據點位置。

馬尼拉當局昨天宣布，這4處據點包括卡加延省（Cagayan）一處海軍基地和一座機場、鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營，以及巴拉旺島（Palawan Island）南端、靠近南海的巴拉巴克島（Balabac Island）。

除了卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）距台灣僅約400公里，北卡加延國際機場和德拉克魯茲（Melchor Dela Cruz）軍營也位於菲律賓北部，距離台灣不遠。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）在記者會表示，這些新據點將強化美菲軍隊的互操作性，「使我們能更加無縫地共同應對印太地區一系列共同挑戰，包括自然和人道主義災難」。

她表示，這些據點還將成為雙方聯合訓練的絕佳場地，並提高區域戰備水平（regional readiness）。

辛赫說，美軍士兵將輪替駐紮在這些據點，美國也將與馬尼拉當局步調一致，迅速展開這些據點的現代化計畫。

由於多處新增據點距台灣不遠，包括卡加延省省長曼巴（Manuel Mamba）在內的地方官員憂心被捲入台海衝突並影響中國投資意願，曾公開表達反對。

對此，美國國防部表示，除了將投資8200萬美元（約新台幣25億439萬元）於原有5處菲國基地基礎建設，他們還計劃進一步投入資金，以支持美菲同盟並帶動新增據點所在省分的經濟成長和就業機會。

菲律賓總統府在新聞稿中說，新增據點位置對菲美兩國「合適且互惠」，在緊急事態和自然災害發生時可採取人道主義和救援行動。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）說，開放美軍使用4處新據點主要目的是保衛菲律賓東海岸，菲國東側大陸棚也被納入考量。小馬可仕還親自出馬向地方官員解釋這些新增據點的重要性。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）也表示，雖然開放美軍使用，但新增據點不會成為美國的軍事基地，將成為軍事後勤的儲存和倉庫設施。

除了同意美軍新增4處在菲律賓可使用的據點，馬尼拉和華府近來軍事合作頻頻，菲國陸軍和美國太平洋陸軍的「堅盾」（Salaknib）聯合演習第一階段今天閉幕，菲美兩國年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演11日接著將登場，今年出動逾1萬7600名菲美軍人，規模將是史上最大。

另外，菲美外交及國防部長「2加2會談」4月將在華府登場，會中將檢視兩國展開全面海上合作的機會。（編輯：韋樞）1120404