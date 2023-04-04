更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美軍可使用4處菲律賓新據點 應對印太地區挑戰

2023/4/4 14:56（4/4 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國防部3日表示，菲律賓新增可供美軍使用的4處據點將提高區域戰備水平，使美菲兩國能「更無縫地應對印太地區共同挑戰」。圖為菲美陸軍3月31日在「堅盾」（Salaknib）聯合演習中合影。中央社記者陳妍君麥格塞塞堡攝 112年4月4日
美國國防部3日表示，菲律賓新增可供美軍使用的4處據點將提高區域戰備水平，使美菲兩國能「更無縫地應對印太地區共同挑戰」。圖為菲美陸軍3月31日在「堅盾」（Salaknib）聯合演習中合影。中央社記者陳妍君麥格塞塞堡攝 112年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓昨天公布可供美軍使用的4處新據點，其中一處距台灣僅約400公里。美國國防部表示，這些新據點將提高區域戰備水平，使美菲兩國能「更無縫地應對印太地區共同挑戰」。

台灣海峽和南海情勢緊張下，菲美兩國2月初商定，在原有的5處軍事基地外，新增4處菲律賓戰略據點開放美軍建設權限，但在徵詢地方官員前，未公布新增據點位置。

馬尼拉當局昨天宣布，這4處據點包括卡加延省（Cagayan）一處海軍基地和一座機場、鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營，以及巴拉旺島（Palawan Island）南端、靠近南海的巴拉巴克島（Balabac Island）。

除了卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）距台灣僅約400公里，北卡加延國際機場和德拉克魯茲（Melchor Dela Cruz）軍營也位於菲律賓北部，距離台灣不遠。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）在記者會表示，這些新據點將強化美菲軍隊的互操作性，「使我們能更加無縫地共同應對印太地區一系列共同挑戰，包括自然和人道主義災難」。

她表示，這些據點還將成為雙方聯合訓練的絕佳場地，並提高區域戰備水平（regional readiness）。

辛赫說，美軍士兵將輪替駐紮在這些據點，美國也將與馬尼拉當局步調一致，迅速展開這些據點的現代化計畫。

由於多處新增據點距台灣不遠，包括卡加延省省長曼巴（Manuel Mamba）在內的地方官員憂心被捲入台海衝突並影響中國投資意願，曾公開表達反對。

對此，美國國防部表示，除了將投資8200萬美元（約新台幣25億439萬元）於原有5處菲國基地基礎建設，他們還計劃進一步投入資金，以支持美菲同盟並帶動新增據點所在省分的經濟成長和就業機會。

菲律賓總統府在新聞稿中說，新增據點位置對菲美兩國「合適且互惠」，在緊急事態和自然災害發生時可採取人道主義和救援行動。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）說，開放美軍使用4處新據點主要目的是保衛菲律賓東海岸，菲國東側大陸棚也被納入考量。小馬可仕還親自出馬向地方官員解釋這些新增據點的重要性。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）也表示，雖然開放美軍使用，但新增據點不會成為美國的軍事基地，將成為軍事後勤的儲存和倉庫設施。

除了同意美軍新增4處在菲律賓可使用的據點，馬尼拉和華府近來軍事合作頻頻，菲國陸軍和美國太平洋陸軍的「堅盾」（Salaknib）聯合演習第一階段今天閉幕，菲美兩國年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演11日接著將登場，今年出動逾1萬7600名菲美軍人，規模將是史上最大。

另外，菲美外交及國防部長「2加2會談」4月將在華府登場，會中將檢視兩國展開全面海上合作的機會。（編輯：韋樞）1120404

美國國防部3日表示，菲律賓新增可供美軍使用的4處據點將提高區域戰備水平，使美菲兩國能「更無縫地應對印太地區共同挑戰」。圖為菲美陸軍3月31日在「堅盾」（Salaknib）聯合軍演進行實彈演練。中央社記者陳妍君麥格塞塞堡攝 112年4月4日
美國國防部3日表示，菲律賓新增可供美軍使用的4處據點將提高區域戰備水平，使美菲兩國能「更無縫地應對印太地區共同挑戰」。圖為菲美陸軍3月31日在「堅盾」（Salaknib）聯合軍演進行實彈演練。中央社記者陳妍君麥格塞塞堡攝 112年4月4日
#美軍
#菲律賓
#美國國防部
小馬可仕
菲美最大規模聯合軍演4月登場 凸顯雙方關係改善菲律賓東內格羅省長等6人遭槍擊喪命 槍手仍在逃
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族