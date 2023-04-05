日本創設軍援新框架 提升區域嚇阻力抗中

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府今天決定創設針對理念相同國家軍隊提供協助的新框架及其實施方針。相關人士透露，日本政府正檢討首波援助對象包括菲律賓、馬來西亞、孟加拉、斐濟等4國。

日本放送協會（NHK）報導，研判創設新框架背景是考量到強化霸權主義行動的中國，藉由支持強化理念相同國家的防衛體制，意圖提高地區嚇阻力。

富士新聞網報導，日本今天舉行國家安全保障會議，決定了名為「政府安全保障能力強化支援」（OSA）的新無償資金合作實施方針。

日本內閣官房長官松野博一說，除了徹底強化日本自身防衛能力外，讓理念相同國家提升嚇阻力也不可或缺。

OSA跟軍事領域以外的政府開發援助（ODA）分屬不同框架，是為了對共享法治等價值觀國家軍隊提供物資及器材等的新制度。

OSA實施方針規定，只限在不太可能跟國際紛爭有直接關聯的領域，並在符合防衛裝備移轉三原則的範圍內才提供協助。

考量到中國，此舉也意圖提升地區嚇阻力。日本政府相關人士透露，正檢討首波協助對象包括菲律賓、馬來西亞、孟加拉、斐濟等4國。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1120405