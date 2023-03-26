更多編輯台推薦新聞：
埃及古神廟2000個動物木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟2000個動物木乃伊出土 凸顯法老王地位

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

2023/3/26 14:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天出席防衛大學校（National Defense Academy of Japan）畢業典禮致詞時說，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，對東亞區域局勢表現出強烈危機感。

日本電視台（Nippon TV）報導，岸田說，在日本周邊國家或地區，明顯出現強化核武及飛彈能力、迅速擴充軍備及藉由武力片面改變現狀的嘗試，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。

他也談到上週訪問烏克蘭說，直接且親眼目睹了俄羅斯侵略烏克蘭的慘劇，「為了不讓慘劇再度上演，必須要及早阻止侵略」。

日本放送協會（NHK）報導，岸田說，有必要繼續提供烏克蘭支援、確實制裁俄羅斯，及堅持以法治為基礎的國際秩序。

他說，日本今年身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，要透過5月廣島峰會等機會展現主導G7團結及守護國際秩序的決心。

富士新聞網報導，防衛大學校今年度畢業生共446人，排除已決定不服役的46人外，其餘畢業生將分發到陸海空自衛隊擔任領導幹部。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120326

#岸田文雄
#烏克蘭
#日本
岸田文雄
日媒：中國前駐日大使孔鉉佑離任 岸田婉拒會面岸田贈澤倫斯基必勝飯勺 烏國駐日大使表示歡迎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒：中國前駐日大使孔鉉佑離任 岸田婉拒會面